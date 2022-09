Trasporto pubblico – Sabato a Roma per la Settimana Europea Mobilità scatta l’Open-day: metro, bus e tram gratis (Di giovedì 8 settembre 2022) La Giunta di Roma Capitale ha approvato oggi una delibera che dispone per Sabato 17 settembre 2022, subito dopo l’apertura della Settimana Europea della Mobilità, la gratuità del Trasporto pubblico su tutti i mezzi Atac, in metropolitana e superficie, in tutta la città. Dunque, quella di Sabato 17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi delle metropolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul Trasporto pubblico, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della Settimana ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) La Giunta diCapitale ha approvato oggi una delibera che dispone per17 settembre 2022, subito dopo l’apertura delladella, la gratuità delsu tutti i mezzi Atac, inpolitana e superficie, in tutta la città. Dunque, quella di17 settembre non sarà una semplice apertura di libera circolazione sui mezzi e con i varchi dellepolitane disattivati ma anche una giornata di comunicazione informativa sul, compresa la distribuzione di gadget a tema da parte di personale di Atac nelle principali stazioni, a partire da Termini, e nei capolinea. Il tema annuale della...

_Nico_Piro_ : A Berlino si pensa a continuare l'esperimento su scala regionale. In Italia di trasporto pubblico non si parla in q… - oppiliftw : RT @ellyesse: Investire nella scuola è il primo passo da fare per ridurre le disuguaglianze. Per questo serve un grande investimento sui… - SimoneDUffizi : @porfidax @repubblica Ma con tutta la comprensione per i lavoratori, rimane il fatto che l'unica categoria che si p… - Lgiova66 : RT @ellyesse: Investire nella scuola è il primo passo da fare per ridurre le disuguaglianze. Per questo serve un grande investimento sui… - dezan_n : RT @ellyesse: Investire nella scuola è il primo passo da fare per ridurre le disuguaglianze. Per questo serve un grande investimento sui… -