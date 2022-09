Traffico Roma del 08-09-2022 ore 20:00 (Di giovedì 8 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto Traffico in coda sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto Viale Etiopia verso San Giovanni segnalato un incidente in prossimità dell’uscita di Viale Etiopia Traffico in coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra il bivio per la A24 Roma Teramo e la via Salaria intenso il Traffico sulla carreggiata esterna dal raccordo tra Lucia Fiumicino la Cristoforo Colombo code a seguire tra Laurentina e Romanina intenso il Traffico anche in interna tra via della Bufalotta è l’uscita per la A24 code per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni con lei per Traffico intenso invece sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascoltoin coda sulla tangenziale est tra viale di Tor di Quinto Viale Etiopia verso San Giovanni segnalato un incidente in prossimità dell’uscita di Viale Etiopiain coda anche in direzione dello Stadio Olimpico tra il bivio per la A24Teramo e la via Salaria intenso ilsulla carreggiata esterna dal raccordo tra Lucia Fiumicino la Cristoforo Colombo code a seguire tra Laurentina enina intenso ilanche in interna tra via della Bufalotta è l’uscita per la A24 code per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni con lei perintenso invece sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia ...

