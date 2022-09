Traffico Roma del 08-09-2022 ore 18:00 (Di giovedì 8 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rimosso L’incidente ha segnalato in precedenza sulla via Pontina code Tuttavia ancora da segnalare all’altezza di Castel di Decima in direzione di Roma Traffico in coda anche in direzione Pomezia tra Spinaceto e Castel di Decima code per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra l’uscita per Fiumicino la via Pontina è da seguire tra Laurentina e Romanina lavori sulla tangenziale est in colonna nel Traffico tra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea verso la via Salaria intenso il Traffico sulla via Flaminia concludi tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro proseguono i lavori sulla Cassia bis con code in prossimità del raccordo nelle due direzioni appuntamento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rimosso L’incidente ha segnalato in precedenza sulla via Pontina code Tuttavia ancora da segnalare all’altezza di Castel di Decima in direzione diin coda anche in direzione Pomezia tra Spinaceto e Castel di Decima code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra l’uscita per Fiumicino la via Pontina è da seguire tra Laurentina enina lavori sulla tangenziale est in colonna neltra la galleria Giovanni XXIII e viale della Moschea verso la via Salaria intenso ilsulla via Flaminia concludi tra il raccordo è via dei Due Ponti in direzione del centro proseguono i lavori sulla Cassia bis con code in prossimità del raccordo nelle due direzioni appuntamento ...

