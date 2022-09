Tra caldo e temporali al centro nord | Italia divisa dal meteo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –in due con maltempo ale parte delafricano al Sud. Per 48 ore una perturbazione atlantica porterà un sensibile peggioramento delle condizionisu tutte le regioni dele localmente al, in particolare sul versante tirrenico ma con qualche acquazzone in transito anche verso le adriatiche. Al Sud, aldilà di qualche momento di instabilità tra Campania, Basilicata e Puglia, non si prevedono grandi scostamenti dalla fase calda e soleggiata degli ultimi giorni. La perturbazione atlantica è associata al Ciclone Peggy: questo ‘mostro’ di bassa pressione (per le dimensioni del diametro) ha stazionato una settimana sulle Isole Britanniche e, solo nelle ultime 24 ore, ha iniziato a spostarsi verso ...