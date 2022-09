(Di giovedì 8 settembre 2022)archivia la storia cone inizia la frequentazione con una nuova donna? Qualche giorno fa si era parlato di un tentativo di riavvicinamento tra i due ex coniugi ma stando alle ultime indiscrezioni non sembrerebbe essere proprio così. L’imprenditore non sembrerebbe affatto essere intenzionato a recuperare il rapporto con, anzi. Sembrerebbe proprio aver voglia di voltare del tutto pagina.un’estate in totale silenzio, senza alcun tipo di dichiarazione,in compagnia di colei che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una serie diche mostranoin ...

IsaeChia : Tomaso Trussardi ha un nuovo amore dopo Michelle Hunziker? Ecco con chi è stato paparazzato (Foto) - DonnaGlamour : Tomaso Trussardi ha un nuovo amore? Pizzicato con una donna su uno yacht: di chi si tratta - zazoomblog : Tomaso Trussardi si fa distrarre da una bella manager sullo yacht - #Tomaso #Trussardi #distrarre #bella - telodogratis : Nuovo amore per Tomaso Trussardi? Chi è Ruzwana Bashir, la manager con lui sullo yacht - supereroetv : Quindi sarebbe lei la nuova fiamma di Tomaso Trussardi? È stupenda, sono bellissimi insieme. -

Nuova fiamma perche pare aver dimenticato Michelle Hunziker definitivamente: visto in barca con una donna...si è messo alle spalle definitavamente la sua relazione storica con ...volta definitivamente pagina. Nessun ritorno di fiamma con Michelle Hunziker , come qualcuno aveva erroneamente mormorato. Il matrimonio è andato in frantumi e non è vero che i due ex ...Chi è Ruzwana Bashir Ecco cosa abbiamo scoperto sulla donna al fianco di Tomaso Trussardi sullo yacht... dopo Michelle!Tomaso Trussardi archivia la storia con Michelle Hunziker e inizia la frequentazione con una nuova donna Qualche giorno fa si era parlato ...