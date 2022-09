Tomaso Trussardi | altro che riavvicinamento con la Hunziker | ecco con chi è stato fotografato

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 settembre 2022)nuova fiamma?con chi èl’ex marito di Michellesu uno yacht a largo della costiera Amalfitananon avrebbe voglia di fare un passo indietro rispetto alla decisione della separazione dalla ex moglie, Michelle. Avrebbe voltato pagina, almeno così pare, stando alle foto pubblicate da Diva e Donna. Infatti l’ex marito di Michelle èsu uno yacht in compagnia di una nota imprenditrice inglese di 39 anni. Lei si chiama Ruzwana Bashir. I due si trovano a largo della costiera Amalfitana intenti a conversare e a scambiarsi sguardi complici. Sarà la sua nuova fiamma? Questo non è ancora dato saperlo, ma che tra i due ci ...