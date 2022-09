Tiziano Ferro, niente passaporto italiano per i figli: “Mio marito non può risultare sul documento, è aberrante” (Di giovedì 8 settembre 2022) Parlare di diritti “è una questione civile, non di partito”. La pensa così Tiziano Ferro che, ormai in pianta stabile da anni a Los Angeles, ha spiegato come mai per ora i suoi figli Margherita e Andres non abbiano il passaporto italiano. Il cantautore e il marito Victor Allen sono diventati papà nel febbraio 2022. Sebbene l’artista non abbia rivelato il metodo adottato per realizzare questo sogno che coltivava da tempo, ha assicurato che si è trattato di un lungo percorso, reso ancor più difficoltoso dalla pandemia. Intervistato da Rolling Stone, Tiziano Ferro ha quindi ammesso che al momento Margherita e Andres non hanno il passaporto italiano a causa dei problemi che le coppie omogenitoriali si trovano ad affrontare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Parlare di diritti “è una questione civile, non di partito”. La pensa cosìche, ormai in pianta stabile da anni a Los Angeles, ha spiegato come mai per ora i suoiMargherita e Andres non abbiano il. Il cantautore e ilVictor Allen sono diventati papà nel febbraio 2022. Sebbene l’artista non abbia rivelato il metodo adottato per realizzare questo sogno che coltivava da tempo, ha assicurato che si è trattato di un lungo percorso, reso ancor più difficoltoso dalla pandemia. Intervistato da Rolling Stone,ha quindi ammesso che al momento Margherita e Andres non hanno ila causa dei problemi che le coppie omogenitoriali si trovano ad affrontare ...

