Tiziano Ferro contro l’omofobia italiana | “Non farò il passaporto ai miei figli”

(Di giovedì 8 settembre 2022)in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stones ha confessato che non ha intenzione di fare ilitaliano ai suoi due, nonostante ne abbiano diritto. Questo perché la legge– qualora dovesse fare ilai suoi bambini, Margherita (nata a maggio 2021) e Andres (nato a novembre 2021) – alla voce ‘genitori’ scriverebbe solo il suo nome, tagliando di fatto fuori suo marito Victor Allen. “Oggi, se voglio far entrare iin Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul, il che è una cosa aberrante. Al di ...

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - fanpage : 'Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che… - Corriere : Tiziano Ferro: «Non farò il passaporto ai miei figli perché esclude mio marito» - read___me : @Corriere Ora cerco su google un orizzonte sufficientemente infinito da dare la dimensione approssimativa del cazzo… - CleideFurlani : RT @Corriere: Tiziano Ferro: «Non farò il passaporto ai miei figli perché esclude mio marito» -

di Redazione Spettacoli Il cantante è sposato con Victor Allen e ha due figli, Margherita e Andressi schiera contro una burocrazia italiana che non riesce a stare al passo con i tempi. Non solo perché il nostro sistema è noto per la sua lentezza, ma soprattutto perché fa fatica ad ...: "I miei figli non avranno passaporto italiano, esclude mio marito" Il problema evidenziato dal cantante è che in Italia, suo marito non è legalmente riconosciuto come tale. E neanche i ...LATINA – E’ in rotazione su Radio Immagine La vita è splendida, attesissimo pezzo lancio scritto con Brunori Sas e Dimartino che segna il ritorno sulle scene di Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina ...Tiziano Ferro parla dei figli Margherita e Andres e a "Rolling Stone" confessa che non farà loro il passaporto italiano. Il marito Victor Allen, infatti, non può risultare sul documento. "Avrebbero so ...