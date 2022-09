Tiafoe: 'Come Cenerentola, sto vivendo il mio sogno' (Di giovedì 8 settembre 2022) Frances Tiafoe batte in tre set Andrey Rublev (7 - 6 7 - 6 6 - 4) e continua a sognare in grande. L'americano è il più giovane statunitense in semifinale allo US Open dal 2006, semifinale dove troverà ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Francesbatte in tre set Andrey Rublev (7 - 6 7 - 6 6 - 4) e continua a sognare in grande. L'americano è il più giovane statunitense in semifinale allo US Open dal 2006, semifinale dove troverà ...

biangol27 : @rprat75 Complimenti a sinner non può essere classificata come sconfitta ...futuro roseo Peccato trovava Tiafoe con… - GiovaDS17 : @Tonx_Il_Bomber @Eurosport_IT Tutto può essere, da aggiungere che Tiafoe, come Ruud, è in stato di grazia e in più… - TelDiTen : @anxstennisboy Secondo me avrebbe rischiato di perdere con Tiafoe, per via della stanchezza (così come rischia Alcaraz). - ladalmy_jz : @paolobertolucci @AndreaVietri5 @giottoleeno Signor Tiafoe come è buono lei - enrico_ruffo : @paolobertolucci Se vince Tiafoe e’ come scudetto del Milan ???? ….o forse dell ‘Hellas -