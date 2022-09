TI SPIANO SU WHATSAPP ? SCOPRI CHI HA REGISTRATO IL TUO NUMERO E NON E’ NELLA TUA RUBRICA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 8 settembre 2022)CHI HAIL TUOE NON E’TUAPotrebbe essere utile conoscere chi ha installatoed hail nostronel suo telefono senza che sianostra, questo per evitare che se le nostre impostazioni di privacy non sono settate correttamente, questo non qualificato “intruso” possa vedere il nostro ultimo accesso, la nostra foto del profilo die magari sapere anche quando siamo online. Per i più timorosi, rassicuriamo che gli aggiornamenti riguardo allo stato dinon saranno comunque stati visibili a questi sconosciuti se non li avevamo registrati nel nostro telefono. Procedere ...