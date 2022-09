Theo Montoya: «La mia Medellìn, inferno di giorno e città dell’amore di notte» (Di giovedì 8 settembre 2022) «Ho messo in scena la mia morte, un atto simbolico per cercare un contatto con i miei amici». Così Theo Montoya, regista colombiano nato nel 1992, parla del suo Anhell69 L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 settembre 2022) «Ho messo in scena la mia morte, un atto simbolico per cercare un contatto con i miei amici». Così, regista colombiano nato nel 1992, parla del suo Anhell69 L'articolo proviene da il manifesto.

duelsit : #SIC37 – #Anhell69 di Theo Montoya: il buio oltre la siepe - duelsit : New post: SIC37 – Anhell69 di Theo Montoya: il buio oltre la siepe - sfiorata82 : RT @sentieriselvagg: #Venezia79 - Potente canto funebre, è davvero l'unico modo per raccontare la comunità queer: non dare formadefinita al… - sentieriselvagg : #Venezia79 - Potente canto funebre, è davvero l'unico modo per raccontare la comunità queer: non dare formadefinita… -