"The Son" a Venezia79: un dramma familiare con Hugh Jackman e Laura Dern

Alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Florian Zeller porta sul grande schermo The Son, il secondo atto tratto dall'omonima opera teatrale. Della trilogia, sul grande schermo, manca solo La mère, portato in scena a teatro nel 2010. A Venezia79 il regista Florian Zeller porta una storia sul malessere giovanile, visto in un interno borghese. La macchina da presa non perde mai di vista gli attori, anzi, stringe il campo escludendo qualsiasi elemento esterno. La trama sembra non voler trovare una via d'uscita da quel triangolo 'tossico' formato da un padre, da una madre separati ed il loro figlio. The Son è incentrato su Peter. La cui vita frenetica con il figlio appena nato e la nuova compagna Beth viene sconvolta quando l'ex moglie Kate ricompare con il figlio Nicholas, ormai adolescente.

The Son: sinossi Nicholas non va più a scuola ...

