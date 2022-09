The Bocelli’s insieme per il disco di Natale (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmente insieme in un disco con release mondiale: “A Family Christmas” (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Il disco conterrà alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, “The Greatest Gift”, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui Andrea, Matteo e Virginia cantano per la prima volta insieme in straordinaria armonia. L’album si arricchisce anche della produzione internazionale del compositore e candidato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Andrea Bocelli, Matteo Bocelli e la piccola Virginia saranno per la prima volta eccezionalmentein uncon release mondiale: “A Family Christmas” (Decca / Capitol Records), questo il titolo dell’album che uscirà il prossimo 21 ottobre in tutto il mondo in occasione delle festività natalizie e il cui trailer sta già facendo il giro dei continenti. Ilconterrà alcune delle più famose canzoni legate ale nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, “The Greatest Gift”, è disponibile da oggi, 8 settembre, su tutte le piattaforme digitali. Qui Andrea, Matteo e Virginia cantano per la prima voltain straordinaria armonia. L’album si arricchisce anche della produzione internazionale del compositore e candidato ...

The Weeknd, Miley Cyrus, Barbra Streisand), che ha lavorato ai nuovi arrangiamenti dei brani e co - scritto 'The Greatest Gift' insieme ad Amy Wadge, Jonas Myrin e Andrea Bocelli.