TG1, cambia lo studio: nuova sigla e scenografia, le novità da stasera

Sono in arrivo grandi novità per il Tg1. A partire da oggi, 8 settembre il telegiornale avrà uno nuovo studio e una nuova scenografia. Saranno presenti enormi ledwall e touch-screen. Se prima si trattava solo di voci sono arrivate poi le conferme di Simona Sala che nella conferenza stampa intrattenimento Daytime nel ribadire il legame tra Daytime e redazione del Tg1 ha sottolineato i cambiamenti.

cambia anche l'orario di Tg1 Economia

Cambio dello studio e del logo e anche cambio di orario per Tg1 Economia che andrà in onda alle 14 subito dopo il Tg1. Il Tg 1 sarà visibile tutti i giorni su Rai 1 in chiaro, visibile a tutti gratuitamente. Sarà possibile, però, seguire il Tg anche in streaming.

