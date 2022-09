Tennis, Carlos Alcaraz potrebbe diventare il più giovane n.1 del mondo di sempre! (Di giovedì 8 settembre 2022) Un grande spettacolo. La partita tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, valida per i quarti di finale degli US Open 2022, ha lasciato tutti senza fiato. Al di là delle legittime preferenze per l’uno o per l’altro, il livello di gioco espresso dai due nel corso del confronto è stato alto e la sfida si è decisa sui dettagli. Particolari che sono stati favorevoli ad Alcaraz, che così si è preso la propria rivincita nei confronti dell’altoatesino che lo aveva battuto a Wimbledon e a Umago. Per Carlitos ora ci sono grandi possibilità non solo di vincere il primo Slam della carriera, a soli 19 anni, ma anche di salire al vertice della classifica mondiale. Alcaraz, infatti, qualora riuscisse a battere l’americano Frances Tiafoe potrebbe già salire sul trono nel caso in cui il norvegese Casper Ruud venisse ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Un grande spettacolo. La partita trae Jannik Sinner, valida per i quarti di finale degli US Open 2022, ha lasciato tutti senza fiato. Al di là delle legittime preferenze per l’uno o per l’altro, il livello di gioco espresso dai due nel corso del confronto è stato alto e la sfida si è decisa sui dettagli. Particolari che sono stati favorevoli ad, che così si è preso la propria rivincita nei confronti dell’altoatesino che lo aveva battuto a Wimbledon e a Umago. Per Carlitos ora ci sono grandi possibilità non solo di vincere il primo Slam della carriera, a soli 19 anni, ma anche di salire al vertice della classifica mondiale., infatti, qualora riuscisse a battere l’americano Frances Tiafoegià salire sul trono nel caso in cui il norvegese Casper Ruud venisse ...

