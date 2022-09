Temporali e grandine | scatta l’allerta meteo in queste regioni

(Di giovedì 8 settembre 2022) Giunti ormai al termine di un’estate caratterizzata dalla più devastante crisi idrica nella storia recente del nostro Paese, gli italiani stanno trascorrendoultime settimane prima dell’arrivo dell’autunno con un alternarsi di condizioni climatiche spesso contrastanti tra loro. L’avvicinarsi della mezza stagione ha comportato un’aggiunta di instabilitàrologica in tutte leitaliane, con i cittadini che vedono un’alternanza di giornate del tutto simili a quelle di luglio e agosto (con temperature ben oltre le classiche medie del periodo) con altre che invece presentano una situazione di maltempo spesso anche molto intensa. A preoccupare gli esperti non è però l’estrema volatilità del clima, una situazione che – a differenza dell’emergenza siccità degli scorsi mesi – risulta da sempre tipica di questo periodo. ...

mnsanchez19 : RT @MeteoBAIRES_it: ?? Stanno arrivando in città isolati ma intensi temporali. Sono associati rovesci di pioggia, fulmini e tuoni e anche g… - MeteoBAIRES_it : ?? Stanno arrivando in città isolati ma intensi temporali. Sono associati rovesci di pioggia, fulmini e tuoni e anc… - infoitinterno : Temporali, si contano i danni di vento e grandine - ProtcivURLS : AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali con grandine sulla provincia di #Ferrara. Segui mappa radar.… - PallaGian : RT @AllertaMeteoRER: ?#InfoMeteoER Si segnalano #temporali con grandine sulla provincia di #Ferrara. Segui mappa radar. ?? -

3bmeteo

Forti- segnala 3Bmeteo - hanno colpito ieri sera anche l'alto Piemonte per poi concentrasi sul Verbano, dove si sono registrati fenomeni di downburst con, nubifragio e colpi di ...... con rovesci e possibiliresidui in alcune zone del Paese ( scopri quali ). Questo grazie ... Violento maltempo colpisce il Lazio,a Frosinone Giornata di forte maltempo ha interessato ... Cronaca meteo diretta: Italia bersaglio di temporali, grandine e nubifragi. Allagamenti, frane e tornado - Foto e video Un'ondata di maltempo che ha portato freddo, frane, allagamenti, fango, trombe d'aria e violente grandinate. Mezza Italia sott'acqua a causa di temporali che stanno creando disagi ...Allerta protezione civile nazionale Nel corso di Venerdì 9 Settembre una raffica di temporali colpirà tante delle nostre regioni con il rischio pure di locali grandinate e allagamenti. La Protezione C ...