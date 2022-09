Tempo di cinema, dal 9 all'11 settembre torna a Salandra - Matera Storie Parallele, il festival del cinema documentario che celebra i luoghi per combattere lo spopolamento (Di giovedì 8 settembre 2022) Il piccolo centro di Salandra, situato sulle colline del Materano, si prepara ad accogliere la V edizione di Storie Parallele, il festival del cinema documentario realizzato da Fargo Produzioni con il supporto del Comune di Salandra e della Regione Basilicata. Un’edizione speciale che segna il primo lustro di questo festival ideato e diretto dal regista Nicola Ragone con la codirezione di Carmine Cassino (docente e autore), Carmine Iuvone (musicista e compositore) e Giuseppe Ragone (attore). Calanchi – Foto di Delia Aliani Leggi anche › cinema in festa, tornare nelle sale è importante. E a ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Il piccolo centro di, situato sulle colline delno, si prepara ad accogliere la V edizione di, ildelrealizzato da Fargo Produzioni con il supporto del Comune die della Regione Basilicata. Un’edizione speciale che segna il primo lustro di questoideato e diretto dal regista Nicola Ragone con la codirezione di Carmine Cassino (docente e autore), Carmine Iuvone (musicista e compositore) e Giuseppe Ragone (attore). Calanchi – Foto di Delia Aliani Leggi anche ›in festa,re nelle sale è importante. E a ...

