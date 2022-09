(Di giovedì 8 settembre 2022) La «larga» era data per scontata già prima della campagna elettorale, poi le scelte di Letta e del Pd, dall’allarme fascismo agli «occhi di tigre», hanno fatto il resto, fino alla «dichiarazione di resa» incarnata dall’appello per il voto utile. Marco, professore di Scienza politica all’università di Firenze, analizza la situazione, disastrosa, in cui si trova il Pd a due settimane dal voto, con buona pace di Enrico Letta che ancora ieri dal palco di un comizio elettorale a Cagliari diceva: «Rovesceremo i pronostici, rovesceremo i sondaggi e saremo in grado di dimostrare a tutti i cittadini che questo Paese non torna indietro». Gliin allarme già prima campagna elettorale Intervistato dal Giornale,ha raccontato che «ancora prima che si aprisse la campagna ...

BallettiRoberto : RT @SecolodItalia1: Tarchi: «Anche negli ambienti accademici sono convinti che la sinistra sarà sconfitta» - SecolodItalia1 : Tarchi: «Anche negli ambienti accademici sono convinti che la sinistra sarà sconfitta» -

Secolo d'Italia

Il politologo Marco, professore di Scienza politica all'università di Firenze mette in luce ... È fallitoil tentativo di dipingere la Meloni come una pericolosa fascista E se sì, perché "...quest'anno la manifestazione si articola in Concerti serali (ore 21.15) , Concerts à boire (... Simona Di Martino, Isabella Di Pietro, Fabrizio Vaccari Contralti; Giovanni, Manlio Tassella ... Tarchi: «Anche negli ambienti accademici sono convinti che la sinistra sarà sconfitta» Il politologo: "Occhi di tigre Letta è un democristiano ed è inadatto ai tempi di populismo imperante. E l'allarme fascismo è ridicolo" ...In ricordo di Jack Marchal, scomparso il 1 settembre in Francia ripubblichiamo il ritratto del ribelle creativo transalpino firmato da Roberto Alfatti Appetiti èer il Secolo d’Italia. C ’era una volta ...