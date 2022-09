oscarterzi82 : @Antonio_Tajani @CarloCalenda @forza_italia @Antonio_Tajani qui mi sembra Lei agitato. Si tenga la Sua tranquillità… - iovotono7 : @Antonio_Tajani @CarloCalenda @matteorenzi @pdnetwork Ancora? Mal quanto vi vergognate? Prendetevi almeno le vostre… - superbely : @Antonio_Tajani @CarloCalenda @forza_italia L'avanzare dell'età dovrebbe portare saggezza, almeno fino ad un certo… - LoveStarRover : @Antonio_Tajani @CarloCalenda @forza_italia al governo per almeno una 20ina di giorni, poi salvini litiga con meloni e vai col rimpasto. - pat7331 : Prima stavo per ritwittare #Tajani e poi ho scoperto che esiste #TwitterCircle Forse è meglio che mi allontani un… -

Agenzia askanews

Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ospite di Confcommercio che ... o per assumere di più, o per pagare meglio il lavoratore, eun terzo per migliorare l'......sempre opache di, francamente non mordono. Perdipiù sul Covid, che non è affatto finito, né la Meloni né Salvini sono molto attendibili visto quello che hanno fatto nel passato, masu ... Tajani: almeno un terzo del taglio costo del lavoro alle imprese Roma, 8 set. (askanews) -"La pressione fiscale è il tema dei temi, riguarda l'oggi e il domani; il Paese è soffocato da un sistema che penalizza, ...CERNOBBIO «Ma il selfie insieme Salvini e Meloni non se lo fanno». Delusione sulla terrazza di Villa d’Este. Qui si sperava nel grande abbraccio anche fotografico tra i due ...