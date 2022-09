Tagli capelli corti: a Venezia 79 sfilano le tendenze che verranno (Di giovedì 8 settembre 2022) Per notarli, occorre un occhio allenato. E, in effetti, la semplicità dei Tagli di capelli corti del red carpet del Festival di Venezia rischia di essere surclassata dallo sfarzo di acconciature principesche e capelli sciolti. Basta un’analisi leggermente più attenta, però, per comprendere il fascino enigmatico e genderless di pixie cut, caschetti al mento e mullet cortissimi. Piccole tentazioni a cui hanno ceduto bellezze come Tilda Swinton, Grace Elizabeth e Florence Pugh e a cui, con ogni probabilità, finiremo per cedere noi stessi nel corso dell’autunno inverno 2022/2023. I Tagli di capelli corti più belli del red carpet Veneziano, infatti, sono la perfetta preview delle tendenze che ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) Per notarli, occorre un occhio allenato. E, in effetti, la semplicità deididel red carpet del Festival dirischia di essere surclassata dallo sfarzo di acconciature principesche esciolti. Basta un’analisi leggermente più attenta, però, per comprendere il fascino enigmatico e genderless di pixie cut, caschetti al mento e mulletssimi. Piccole tentazioni a cui hanno ceduto bellezze come Tilda Swinton, Grace Elizabeth e Florence Pugh e a cui, con ogni probabilità, finiremo per cedere noi stessi nel corso dell’autunno inverno 2022/2023. Idipiù belli del red carpetno, infatti, sono la perfetta preview delleche ...

