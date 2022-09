Swiatek non si ferma più, affronterà Sabalenka in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) Continua la marcia di Iga Swiatek per quello che potrebbe essere il suo secondo slam del 2022, il terzo in assoluto. La polacca, indiscussa numero uno del mondo (ha il doppio dei punti della Kontaveit)... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Continua la marcia di Igaper quello che potrebbe essere il suo secondo slam del 2022, il terzo in assoluto. La polacca, indiscussa numero uno del mondo (ha il doppio dei punti della Kontaveit)...

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Gazzetta_it : #UsOpen #Swiatek non si ferma più, affronterà #Sabalenka in semifinale - Fprime86 : RT @sportmediaset: Swiatek in semifinale sul velluto, Pegula ko in due set #UsOpen #Swiatek #Pegula - sportmediaset : Swiatek in semifinale sul velluto, Pegula ko in due set #UsOpen #Swiatek #Pegula -