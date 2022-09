Svelato il cast di 1923, il nuovo spin-off di Yellowstone: ecco la nuova generazione dei Dutton (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cast di 1923, capitanato da due pezzi da novanta come Helen Mirren ed Harrison Ford, ha finalmente dei nomi e dei volti, i “nuovi” Dutton che si preparano al debutto su Paramount+, per raccontare un’altra generazione dell’albero genealogico del clan di Yellowstone. I membri del cast di 1923, come annunciato da TvLine, saranno Darren Mann (già in Animal Kingdom), James Badge Dale (24), Marley Shelton (The Lottery), Brian Geraghty (Big Sky), Michelle Randolph, Julia Schlaepfer (The Politician) e Aminah Nieves. Al cast di 1923 il compito di raccontare un altro capitolo della “storia delle origini” di Yellowstone: dopo il primo spin-off 1883, questa nuova iterazione del franchise ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Ildi, capitanato da due pezzi da novanta come Helen Mirren ed Harrison Ford, ha finalmente dei nomi e dei volti, i “nuovi”che si preparano al debutto su Paramount+, per raccontare un’altradell’albero genealogico del clan di. I membri deldi, come annunciato da TvLine, saranno Darren Mann (già in Animal Kingdom), James Badge Dale (24), Marley Shelton (The Lottery), Brian Geraghty (Big Sky), Michelle Randolph, Julia Schlaepfer (The Politician) e Aminah Nieves. Aldiil compito di raccontare un altro capitolo della “storia delle origini” di: dopo il primo-off 1883, questaiterazione del franchise ...

