Stati Uniti, Steve Bannon si costituisce al tribunale di New York: è accusato di truffa (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si è consegnato al tribunale di New York per fronteggiare le accuse penali che lo vedono al centro di un’inchiesta su una presunta truffa nel programma di raccolta fondi “We Build the Wall“, creato per costruire il muro anti-migranti al confine con il Messico. Come riportato dalla CNN, adesso Bannon, artefice della campagna del tycoon nel 2016, rischia l’arresto con l’accusa di essersi messo in tasca un milione di dollari degli oltre 25 raccolti. Il suo avvocato, Robert Costello, ha dichiarato alla CNN che l’ex consigliere si probabilmente si dichiarerà innocente. Nell’estate del 2020, Bannon era stato accusato di aver intascato la somma fingendo con i donatori che il denaro versato sarebbe stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ex consigliere di Donald Trump,, si è consegnato aldi Newper fronteggiare le accuse penali che lo vedono al centro di un’inchiesta su una presuntanel programma di raccolta fondi “We Build the Wall“, creato per costruire il muro anti-migranti al confine con il Messico. Come riportato dalla CNN, adesso, artefice della campagna del tycoon nel 2016, rischia l’arresto con l’accusa di essersi messo in tasca un milione di dollari degli oltre 25 raccolti. Il suo avvocato, Robert Costello, ha dichiarato alla CNN che l’ex consigliere si probabilmente si dichiarerà innocente. Nell’estate del 2020,era statodi aver intascato la somma fingendo con i donatori che il denaro versato sarebbe stato ...

