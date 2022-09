Startup e PMI innovative | 2 | 5 miliardi per gli investimenti

(Di giovedì 8 settembre 2022) Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventa operativo il decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2di euro per il sostegno e il ...

...firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che assegna a CDP Venture Capital Sgr 2 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti in...Il governo italiano tende la mano all'innovazione e mette a disposizione oltre 3 miliardi di euro per il sostegno e il rafforzamento degli investimenti ininnovative. E lo fa con il decreto firmato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in attuazione del decreto infrastrutture) ...Le risorse messe a disposizione mirano a dare sostegno all'innovazione e ai processi di transizione ecologica e digitale.Le pmi innovative e le startup italiane potranno presto contare su oltre 2,5 miliardi di euro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che assegna a ...