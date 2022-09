‘SquisIta, Italia in un boccone’, Metro Italia per promozione eccellenze friulane (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nella cornice del prestigioso ristorante Fogolar 1905 dello chef Stefano Basello, Metro Italia organizza un momento di confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. Presenti al dibattito i rappresentanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Valorizzare letipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di, che favorisce il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’enogastronomia Made in Italy della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nella cornice del prestigioso ristorante Fogolar 1905 dello chef Stefano Basello,organizza un momento di confronto sulladelleenogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale. Presenti al dibattito i rappresentanti ...

telodogratis : ‘SquisIta, Italia in un boccone’, Metro Italia per promozione eccellenze friulane - lifestyleblogit : 'SquisIta, Italia in un boccone', Metro Italia per promozione eccellenze friulane - - News24_it : 'SquisIta, Italia in un boccone', Metro Italia per promozione eccellenze friulane - pleccese : ‘SquisIta, Italia in un boccone’, Metro Italia per promozione eccellenze friulane ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : ‘SquisIta, Italia in un boccone’, Metro Italia per promozione eccellenze friulane ??Leggi di più su… -

'SquisIta, Italia in un boccone', Metro Italia per promozione eccellenze friulane L'evento rappresenta la quarta delle 5 tappe del tour "SquisIta " L'Italia in un boccone" promosso da Metro Italia in occasione del suo 50esimo anniversario per sottolineare il forte legame dell'... POLITICAMENTE SCORRETTO. Il 'teatrino dei pupi umani' ... radicata nella letteratura, nella tradizione, nella squisita recitazione dei "pupari", artisti ... che rischia di condannare l'Italia a una seconda dittatura a cento anni di distanza dalla prima, nata ... RicettaSprint L'evento rappresenta la quarta delle 5 tappe del tour "" L'in un boccone" promosso da Metroin occasione del suo 50esimo anniversario per sottolineare il forte legame dell'...... radicata nella letteratura, nella tradizione, nellarecitazione dei "pupari", artisti ... che rischia di condannare l'a una seconda dittatura a cento anni di distanza dalla prima, nata ... Pasta al salmone ricetta leggera senza panna