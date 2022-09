Sport e Salute: il Road Show fa tappa il 10 settembre a Cosenza (Di giovedì 8 settembre 2022) Cosenza, 8 set. - (Adnkronos) - Il Road Show di Sport e Salute dopodomani 10 settembre farà tappa a Cosenza in Piazza dei Bruzi dove verrà allestito un Villaggio dello Sport aperto gratuitamente a tutti i cittadini che potranno praticare diverse attività Sportive in un'area attrezzata di 1000 metri quadrati e trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, dell'inclusione e dei corretti stili di vita. Alle 10:30 ci sarà la conferenza stampa di apertura. Presente anche l'ex campione di scherma, Stefano Pantano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. - (Adnkronos) - Ildidopodomani 10faràin Piazza dei Bruzi dove verrà allestito un Villaggio delloaperto gratuitamente a tutti i cittadini che potranno praticare diverse attivitàive in un'area attrezzata di 1000 metri quadrati e trascorrere una giornata all'insegna del divertimento, dell'inclusione e dei corretti stili di vita. Alle 10:30 ci sarà la conferenza stampa di apertura. Presente anche l'ex campione di scherma, Stefano Pantano.

