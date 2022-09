Spezia, Gotti rassicurato dopo la risoluzione con Pecini: le ultime (Di giovedì 8 settembre 2022) In casa Spezia la società ha rassicurato l’allenatore Luca Gotti dopo la risoluzione di Riccardo Pecini In casa Spezia la società ha rassicurato l’allenatore Luca Gotti dopo la risoluzione di Riccardo Pecini. Secondo quanto riportato da Città dello Spezia, la proprietà ligure avrebbe dato rassicurazioni al tecnico scelto in estate dopo l’addio di Thiago Motta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) In casala società hal’allenatore Lucaladi RiccardoIn casala società hal’allenatore Lucaladi Riccardo. Secondo quanto riportato da Città dello, la proprietà ligure avrebbe dato rassicurazioni al tecnico scelto in estatel’addio di Thiago Motta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Gotti rassicurato dopo la risoluzione con #Pecini ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Verso il Napoli: emergenza in attacco, solo due certezze per Gotti - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Verso il Napoli: emergenza in attacco, solo due certezze per Gotti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Verso il Napoli: emergenza in attacco, solo due certezze per Gotti - apetrazzuolo : SPEZIA - Verso il Napoli: emergenza in attacco, solo due certezze per Gotti -