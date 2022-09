Spalletti: "Liverpool? Dobbiamo fare sempre il Napoli. Grande vittoria ma voglio sempre lucidità" (Di giovedì 8 settembre 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la netta vittoria sul Liverpool. Queste le sue parole: "Dobbiamo essere lucidi. Abbiamo fatto la Grande contro una big come il Liverpool. E' una partita che si puo' fare. Dobbiamo fare sempre il Napoli. La parola d'ordine è "lucidità". Sono contento per i tifosi che hanno goduto di questa vittoria. -afferma Spalletti - Anche l'anno scorso abbiamo fatto grandi partite. In questa partita avevamo tutti gli occhi addosso. Questa vittoria e' una conseguenza dell'anno scorso. Abbiamo fatto due buone partite. Si va a lavorare ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference dopo la nettasul. Queste le sue parole: "essere lucidi. Abbiamo fatto lacontro una big come il. E' una partita che si puo'il. La parola d'ordine è "". Sono contento per i tifosi che hanno goduto di questa. -afferma- Anche l'anno scorso abbiamo fatto grandi partite. In questa partita avevamo tutti gli occhi addosso. Questae' una conseguenza dell'anno scorso. Abbiamo fatto due buone partite. Si va a lavorare ...

gippu1 : Allenatori europei in grado di segnare 4 gol a una squadra di Klopp nelle Coppe: - Eusebio Di Francesco (Roma-Liver… - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - GiovaAlbanese : Alcuni parleranno del crollo del #Liverpool, altri dell'impresa del #Napoli di #Spalletti. Bisogna però riconoscere… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Spalletti: “Osimhen ha un problema muscolare, salterà qualc… - 100x100Napoli : Spalletti in conferenza: “Abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool, ma ora serve lucidità” -