Sorrento | turista si stanca dell’attesa al ristorante e urla | “Terroni di m***a”

(Di giovedì 8 settembre 2022) “di merda, dovete venire al Nord per imparare il mestiere”: è quello che si sono sentiti dire i proprietari di unda una clienteper l’attesa. Come racconta il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VesuvioLive : Turista si stanca dell’attesa al ristorante e urla: “Terroni di m***a salite al Nord per imparare il mestiere” - qn_lanazione : Turista perde i documenti: rintracciata a Sorrento grazie ai social e a Google maps - cronachecampane : Turista perde documenti, rintracciata a Sorrento grazie a social #Turistaperdedocumenti - positanonews : Ruba una borsa da 3mila euro a Roma: turista rintracciata a Sorrento tra le #news - positanonews : #Copertina #Cronaca #borsa #carabinieri #Furto Ruba una borsa da 3mila euro a Roma: turista rintracciata a Sorrento -

' Terroni di m***a ' , è quello che si è sentito dire da una cliente il personale di un ristorante di, qualche sera fa. Terroni di m***a, l'offesa di una cliente al ristorante Una coppia di clienti settentrionali, stanchi per la troppa attesa (a loro dire), si sono alzati dal tavolo e la ...... ha detto l' arcivescovo di- Castellammare di Stabia, mons. Franco Alfano, nel corso dell'...tenta il suicidio: poliziotto la afferra al volo e la salva Momenti di commozione - ...Grosseto, 5 settembre 2022 - Una brutta avventura che si è risolta con un lieto fine, quella capitata a una turista. La giovane donna straniera, in vacanza con gli amici, che era giunta lo scorso 27 a ...Perde documenti e carta di credito mentre è in vacanza a Talamone, in Maremma, viene poi rintracciata dai carabinieri a Sorrento ...