Sono 17.550 i nuovi positivi al Covid19, ancora 89 decessi (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 17.550 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Italia dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. I morti Sono 89. A fronte di 149.497 tamponi il tasso di positività si attesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022)17.550 icasi dità al Covid 19 registrati in Italia dal ministero della Salute nelle ultime 24 ore. I morti89. A fronte di 149.497 tamponi il tasso dità si attesta ...

BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 17.550 nuovi casi e 89 decessi, in totale sono 176.098 morti nel Paese: Sale a 6.474.396 mor… - fainformazione : Covid all'8 settembre 2022: indice di positività al 10,73%, 89 i nuovi decessi 17.550 i nuovi casi di coronavirus… - fainfocronaca : Covid all'8 settembre 2022: indice di positività al 10,73%, 89 i nuovi decessi 17.550 i nuovi casi di coronavirus… - RossanaGiannan2 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 settembre: 17.550 nuovi casi, i morti sono 89 - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 settembre: 17.550 nuovi casi, i morti sono 89 -