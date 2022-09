Sonepar | numeri da capogiro in Italia | fatturato oltre il miliardo per la multinazionale con 4 punti vendita a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo il 2021, anche il 2022 si sta rivelando un anno d’oro per, parte dell’omonimo gruppofrancese, leader mondiale nel settore della distribuzione di materiale elettrico. L’azienda ha superato nuovamente ildi euro di, questa volta con tre mesi di anticipo rispetto allo scorso anno: “Un importante successo per il quale vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti e partner che ci riservano ogni giorno la loro fiducia e che assieme a noi hanno scritto questa bella pagina di storia per la nostra azienda e per il settore elettrico – ha scritto in una nota l’azienda – Un sentito grazie anche a tutta la squadrache dimostra quotidianamente passione e competenza per il proprio lavoro e che ci ha permesso di raggiungere questa nuova ...