Sondaggi politici elettorali oggi 8 settembre 2022: scendono le coalizioni, salgono M5S e Azione/Italia Viva (Di giovedì 8 settembre 2022) Sondaggi politici elettorali oggi 8 settembre 2022 – Secondo la media tra gli ultimi Sondaggi politici elaborata da Terometro Politico, le due principali coalizioni in corsa alle prossime elezioni perdono terreno rispetto alla rimonta di M5S e Terzo Polo. Una tendenza che va nella direzione opposta a quella tracciata da Enrico Letta, il quale vorrebbe che la partita si concentrasse solo sullo scontro tra il centrodestra a guida Meloni e Pd e che in questi giorni ha lanciato diversi appelli al "voto utile". Ma a crescere sono invece le liste "terze" ai due principali poli, ovvero quella ...

