Sondaggi politici: centrodestra al 42%, centrosinistra fermo al 31% (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – centrodestra avanti e con un sostanziale stacco, Fratelli d’Italia primo partito, ma con la Lega che non decolla; il centrosinistra fermo al 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S che supera il 16%. Questa, in estrema sintesi, l’analisi sulle intenzioni di voto realizzata da Cise/Iccp, pubblicata sul sito della Luiss. “La vittoria del centrodestra ancora una volta non appare in discussione – si legge – pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti di Sondaggio in questi giorni: la coalizione di centrodestra totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d’Italia, pur se nei nostri dati – puntualizza il Centro italiano ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –avanti e con un sostanziale stacco, Fratelli d’Italia primo partito, ma con la Lega che non decolla; ilal 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S che supera il 16%. Questa, in estrema sintesi, l’analisi sulle intenzioni di voto realizzata da Cise/Iccp, pubblicata sul sito della Luiss. “La vittoria delancora una volta non appare in discussione – si legge – pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti dio in questi giorni: la coalizione ditotalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d’Italia, pur se nei nostri dati – puntualizza il Centro italiano ...

lorepregliasco : Un altro dato interessante dal sondaggio Ipsos per il Corriere di oggi: apprezzamento per il governo 63%, per Dragh… - Gianfranco_juve : @FrancescoLollo1 A casa ci rimarrete voi per tutto il danno fatto da quando siete nati come partito. A volte il con… - fisco24_info : Sondaggi politici: centrodestra al 42%, centrosinistra fermo al 31%: (Adnkronos) - L'analisi sulle intenzioni di vo… - italiaserait : Sondaggi politici: centrodestra al 42%, centrosinistra fermo al 31% - repubblica : Sondaggi politici: il fattore Draghi non colpisce il centrodestra [di Paolo Natale] -