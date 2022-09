Sondaggi, Noto: Pd per la prima volta crolla sotto il 20%. Fdi ancora in crescita al 24,3%. M5s sale al 13 e supera la Lega (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli d’Italia ampiamente davanti a tutti al 24,3% e in crescita (+0,8 rispetto al mese scorso). Mentre il Partito democratico crolla sotto la soglia del 20 per cento: si ferma al 19,5 (-0,5), ben lontano da poter aspirare a sfidare Giorgia Meloni. La fotografia è del Sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, e diffuso da “Porta a porta” durante la puntata dell’8 settembre. Una previsione che, dalle parti del Nazareno, preoccupa tutta la leadership nazionale del partito dem e apre nuovi scenari in vista del post voto. Sempre Noto infatti, segnala la crescita del Movimento 5 stelle che raggiunge il 13,5% e guadagna un altro punto. Ma soprattutto supera il Carroccio: la Lega si ferma al 13%, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli d’Italia ampiamente davanti a tutti al 24,3% e in(+0,8 rispetto al mese scorso). Mentre il Partito democraticola soglia del 20 per cento: si ferma al 19,5 (-0,5), ben lontano da poter aspirare a sfidare Giorgia Meloni. La fotografia è delo realizzato dall’Istituto Demoscopico, e diffuso da “Porta a porta” durante la puntata dell’8 settembre. Una previsione che, dalle parti del Nazareno, preoccupa tutta la leadership nazionale del partito dem e apre nuovi scenari in vista del post voto. Sempreinfatti, segnala ladel Movimento 5 stelle che raggiunge il 13,5% e guadagna un altro punto. Ma soprattuttoil Carroccio: lasi ferma al 13%, ...

