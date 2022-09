Sondaggi, centrodestra avanti ma “solo” di 11 punti: Lega sotto il 10. Boom dei 5 stelle al 16,6%, Verdi/Sinistra superano Renzi e Calenda (Di giovedì 8 settembre 2022) Il centrodestra vincente, ma con un margine di undici punti e dunque inferiore a quello degli altri Sondaggi degli ultimi giorni. Una “frenata” dovuta alla performance negativa della Lega, valutata sotto il dieci percento, mentre la lista di Carlo Calenda e Matteo Renzi non sfonda. Sul fronte opposto si registra una crescita della lista Verdi/Sinistra e un exploit del Movimento 5 stelle. Sono queste le novità fondamentali contenute dall’analisi sulle intenzioni di voto realizzata dal Centro Italiano di Studi Elettorali e da Issue Competition Comparative Project, pubblicata sul sito della Luiss. Una rilevazione che quota al 23% Fratelli d’Italia, confermato come primo partito e inseguito da Pd, inchiodato al 21.4%. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilvincente, ma con un margine di undicie dunque inferiore a quello degli altridegli ultimi giorni. Una “frenata” dovuta alla performance negativa della, valutatail dieci percento, mentre la lista di Carloe Matteonon sfonda. Sul fronte opposto si registra una crescita della listae un exploit del Movimento 5. Sono queste le novità fondamentali contenute dall’analisi sulle intenzioni di voto realizzata dal Centro Italiano di Studi Elettorali e da Issue Competition Comparative Project, pubblicata sul sito della Luiss. Una rilevazione che quota al 23% Fratelli d’Italia, confermato come primo partito e inseguito da Pd, inchiodato al 21.4%. La ...

