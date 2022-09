Solo uno sguardo ultima puntata: il drammatico finale con sorpresa spiegato punto per punto (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ andata in onda ieri, 7 settembre 2022, l’ultima puntata di Solo uno sguardo ( che potrete rivedere anche su Mediaset Play, qualora vi siate addormentati troppo presto, visto che la serie ha salutato il pubblico intorno all’una). Noi eravamo comunque davanti alla tv e possiamo raccontarvi tutto quello che è successo nel sesto episodio e quindi nell’ultima puntata della serie francese andata in onda su Canale 5 ieri. Eva ha continuato a cercare suo marito imbattendosi in una serie di scoperte che mai avrebbe immaginato di fare. Anche grazie a sua figlia ha infatti scoperto che Bastien era in qualche modo legato al concerto delle catacombe, al famoso cantante che faceva cantare l’intera Francia con le sue canzoni ed è andata a fondo per trovare tutte le persone della foto. Allo stesso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 8 settembre 2022) E’ andata in onda ieri, 7 settembre 2022, l’diuno( che potrete rivedere anche su Mediaset Play, qualora vi siate addormentati troppo presto, visto che la serie ha salutato il pubblico intorno all’una). Noi eravamo comunque davanti alla tv e possiamo raccontarvi tutto quello che è successo nel sesto episodio e quindi nell’della serie francese andata in onda su Canale 5 ieri. Eva ha continuato a cercare suo marito imbattendosi in una serie di scoperte che mai avrebbe immaginato di fare. Anche grazie a sua figlia ha infatti scoperto che Bastien era in qualche modo legato al concerto delle catacombe, al famoso cantante che faceva cantare l’intera Francia con le sue canzoni ed è andata a fondo per trovare tutte le persone della foto. Allo stesso ...

CarloCalenda : Veramente di fischi neanche uno. Due persone in tutta la giornata hanno legittimamente protestato parlando con me d… - matteosalvinimi : …costruzione ovunque, vicina Francia compresa. Dai grillini solo no, no, no… Ma sì ai milioni buttati via per compr… - CarloCalenda : Letta difinisce “cinema” l’ipotesi di incontrarci per trovare una linea comune sull’emergenza bollette. È l’unico l… - AlexDemaCSGO : RT @CarloCalenda: Veramente di fischi neanche uno. Due persone in tutta la giornata hanno legittimamente protestato parlando con me davanti… - ConteZero76 : @pdnetwork Se foste impegnati per il clima sareste a favore del nucleare, invece avete subaffittato l'argomento cli… -