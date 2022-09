(Di giovedì 8 settembre 2022) Ogni anni i medici oculisti italiani salvano laa due milioni di persone, eppure ci sono ancora gravi carenze di sistema, perché, per esempio, il 70% delle persone affette da maculopatia non ...

presidente della Società Oftalmologica Italiana, che lancia unai cittadini e alla ... Nello specificoritiene che servano "risorse per 500 - 600 milioni di euro per adottare tutte le nuove ... SOI: appello ai cittadini e alla politica per difendere la vista Milano, 8 set. (askanews) - Ogni anni i medici oculisti italiani salvano la vista a due milioni di persone, eppure ci sono ancora gravi carenze ...