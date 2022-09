Siria: nuovi bombardamenti israeliani contro gli aeroporti (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi giorni si sono verificati nuovi bombardamenti israeliani contro gli aeroporti della Siria. Negli 11 anni di guerra in Siria, Israele ha spesso preso di mira gli aeroporti Siriani. nuovi bombardamenti israeliani contro gli aeroporti della Siria Israele ha bombardato numerose volte aeroporti e postazioni militari Siriane nel corso degli 11 anni di guerra Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 settembre 2022) Negli ultimi giorni si sono verificatiglidella. Negli 11 anni di guerra in, Israele ha spesso preso di mira glini.glidellaIsraele ha bombardato numerose voltee postazioni militarine nel corso degli 11 anni di guerra

