Sinner spreca un match point, Alcaraz in semifinale (Di giovedì 8 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11^ testa di serie, è stato battuto in cinque set da Carlos Alcaraz, numero 4 Atp e terzo favorito a New York: 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 il punteggio dopo oltre cinque ore di gioco. Sul 5-4 del quarto set Sinner ha servito per il match e ha avuto un match point, ma non è riuscito a sfruttarlo. Venerdì in semifinale Alcaraz, in corsa per il numero uno mondiale, troverà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 Atp e testa di serie numero 22, che dopo aver eliminato Rafael Nadal ha battuto anche il russo Andrey Rublev.“Non so dove ho ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Janniksi ferma nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11^ testa di serie, è stato battuto in cinque set da Carlos, numero 4 Atp e terzo favorito a New York: 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 il punteggio dopo oltre cinque ore di gioco. Sul 5-4 del quarto setha servito per ile ha avuto un, ma non è riuscito a sfruttarlo. Venerdì in, in corsa per il numero uno mondiale, troverà lo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 Atp e testa di serie numero 22, che dopo aver eliminato Rafael Nadal ha battuto anche il russo Andrey Rublev.“Non so dove ho ...

Eurosport_IT : Sinner spreca un match-point e si va al quinto. CHE PARTITA. #SinnerAlcaraz | #Sinner | #USOpen | #EurosportTENNIS - LaStampa : Us open di Tennis, Sinner spreca un match point e perde ai quarti di finale con Alcatraz - fisco24_info : Us Open 2022, Sinner spreca un match point e perde ai quarti di finale: (Adnkronos) - Il 21enne altoatesino, numero… - MasterblogBo : NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale degli Us Open, quarto Slam stagion… - messina_oggi : Sinner spreca un match point, Alcaraz in semifinaleNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si ferma nei… -