Sinner: 'Questo ko farà male per un bel po'...'. Alcaraz: 'Non so come ho fatto' (Di giovedì 8 settembre 2022) Le prime parole a caldo, in coda a una partita epica, tradiscono sensazioni contrastanti: "Perdere in Questo modo farà male per un bel po', ma quando mi sveglierò cercherò in qualche modo di portare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Le prime parole a caldo, in coda a una partita epica, tradiscono sensazioni contrastanti: "Perdere inmodoper un bel po', ma quando mi sveglierò cercherò in qualche modo di portare ...

FiorinoLuca : Jannik Sinner ?????? “Ho subito sconfitte dure, ma questa è in cima alla lista. È una sconfitta che mi farà male a lu… - Eurosport_IT : CHE SET. CHE TIEBREAK. CHE TESTA QUESTO RAGAZZO. #Sinner | #Alcaraz | #USOpen | #EurosportTENNIS - LiaCapizzi : Oh oh oh. COME stanno giocando... Il tie-break di questo secondo set tra Alcaraz e Sinner entra nella storia del te… - avvliguori1 : @marco_gain @FiorinoLuca Appunto. Nei piccoli dettagli (testa, cattiveria, concentrazione) Alcaraz è di altro livel… - Pasoprince7 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ?????? “Ho subito sconfitte dure, ma questa è in cima alla lista. È una sconfitta che mi farà male a lungo. Il… -