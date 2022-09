Sinner ha perso, ma ha vinto: Alcaraz è solo l’altra faccia della stessa medaglia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tennis è sempre lo stesso puzzle. Che lo si giochi in quarta categoria o agli Us Open. Hai un match point contro Alcaraz, futuro numero uno del mondo: fai il punto seguente e andrai a giocarti una semifinale Slam contro Tiafoe, poi forse una finale contro Ruud. No Nadal. No Djokovic. Federer chi? Fai sto punto! Il punto non lo fai, e perdi la partita. Ma Jannik Sinner non ha fatto a pezzi il puzzle, ribaltando il tavolo dopo più di 5 ore di battaglia. E’ rimasto piantato coi piedi nel campo, e col cervello in reset cicliclo. Come il suo avversario. Come fanno i campioni, anche se hanno 21 e 19 anni. Sconfitto ma anche no, Sinner ha definitivamente cancellato la narrazione tossica dell’eletto per esclusione. Quel tranello sintattico per cui i due – Sinner e Alcaraz – sarebbero antitetici: o l’uno o ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Il tennis è sempre lo stesso puzzle. Che lo si giochi in quarta categoria o agli Us Open. Hai un match point contro, futuro numero uno del mondo: fai il punto seguente e andrai a giocarti una semifinale Slam contro Tiafoe, poi forse una finale contro Ruud. No Nadal. No Djokovic. Federer chi? Fai sto punto! Il punto non lo fai, e perdi la partita. Ma Janniknon ha fatto a pezzi il puzzle, ribaltando il tavolo dopo più di 5 ore di battaglia. E’ rimasto piantato coi piedi nel campo, e col cervello in reset cicliclo. Come il suo avversario. Come fanno i campioni, anche se hanno 21 e 19 anni. Sconfitto ma anche no,ha definitivamente cancellato la narrazione tossica dell’eletto per esclusione. Quel tranello sintattico per cui i due –– sarebbero antitetici: o l’uno o ...

FBiasin : Per chi se lo fosse perso questa notte: #Sinner spaziale. - napolista : Sinner ha perso, ma ha vinto: Alcaraz è solo l’altra faccia della stessa medaglia Ad un punto dalla semifinale deg… - AlessandroProc : E' vero forse ha perso un'occasione ma il futuro è suo. #Sinner - _fuoricontesto : Ma come Sinner ha perso ???? - andrea_BGO : @SostienePereir5 @francesco_tassi @farfalla14 Sono d’accordo. Il MP e il successivo 3-2 gp nel 5to per indirizzarla… -