Sinner-Alcaraz, sfida leggendaria agli US Open: avanti lo spagnolo (Di giovedì 8 settembre 2022) Chi ha vinto in questa meravigliosa sfida? L'intero movimento tennistico internazionale. Lo sport della racchetta esce rinfrancato, certamente, dallo scontro Sinner-Alcaraz, valevole per i quarti di finale dello Slam americano degli US Open. La bella e conturbante città di New York, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha vergato le carriere dei due giovani che hanno impattato sul cemento blu. Ha vinto Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner dopo oltre cinque ore di battaglia durissima ed equilibrata. Lo spagnolo, che in stagione era già stato sconfitto dall'italiano, stacca il pass per la semifinale del torneo: è la prima volta nella carriera dell'iberico.

