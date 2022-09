Sinisa Mihajlovic | il primo esonero della stagione sconvolge il calcio | Come sta il tecnico serbo?

(Di giovedì 8 settembre 2022) IlSerie A è quello di, ormai exdel Bologna: i motiviseparazione e le condizioni di salute dell’allenatore. L’inizio campionato del Bologna non è quello che la società ed i tifosi si sarebbero aspettati. Nelle prime 5 giornate del campionato, infatti, gli emiliani hanno raccolto tre punti grazie a tre pareggi e perso due partite. All’albasesta giornata, dunque, i rossoblu non avevano ancora ottenuto una vittoria, ma soprattutto avevano mostrato una condizione non ottimale e un livello di gioco non ancora all’altezza di quello degli anni passati. Ciò nonostante nessuno si sarebbe aspettato che l’avvio stentatoformazione emiliana ...

angelomangiante : Forza Sinisa. ?? #Mihajlovic - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A #Bologna, esonerato Sinisa #Mihajlovic #SkySport #SkySerieA - MilanSpazio : Il commovente saluto di Sinisa Mihajlovic al Bologna: parole da brividi - romanoziroldo : RT @SN4IFUN: ?? 5 giornate ed è arrivato il tempo degli addii al #Bologna! ?? E ora auguriamo a Sinisa di vincere l'unica partita che conta… - GTV_Drek : RT @NicoSchira: Nella lettera di commiato al #Bologna scritta a Gazzetta Sinisa #Mihajlovic ringrazia tutti tranne Marco #DiVaio e Giovanni… -

Comincia così la lettera firmata daper salutare i tifosi del Bologna. "Non saluto solo una tifoseria che mi ha voluto bene e appoggiato in questi tre anni e mezzo ricchi di calcio ...... Thomas Henry - Kevin Bonifazi L'edizione bolognese di Repubblica torna sull'esonero didalla guida del Bologna cercando di analizzare in qualche modo i motivi e cosa potrebbe ...La notizia dell'esonero di Sinisa Mihajlovic, da parte del Bologna, ha lasciato increduli un po' tutti, soprattutto dopo tre anni e mezzo in cui ha dato ...