Simona Ventura stuzzica Totti alla Partita del Cuore | “Dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) Come ogni anno, è tornata ladel. Nazionale cantanti contro Team Charity. E in prima serata su Rai2, anche Francescoha riassaporato il rettangolo di gioco, militando nella formazione degli artisti. Appena entrato in campo, però, il ‘Pupone’ ha dovuto fare i conti con la conduttrice della serata,. Cavalcando l’onda del gossip nostrano e della chiacchieratissima rottura con Ilary Blasi, la presentatrice non ha esitato a porre all’eterno capitano giallorosso una domanda scomoda: “Francesco, ma toglimi una curiosità,sei? Non tivisto”, ha chiesto. “Eh, sonoa casa mia, come sempre a ...