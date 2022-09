(Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri sera, sulla seconda rete di Casa Rai, è andata in onda La partita del cuore che ha visto scendere in campo Francesco Totti (dopo l’incessante gossip di questa estate)., conduttrice dell’evento, hato in maniera indispettita gliTV facendo il punto della situazione e mettendo in riga coloro che gridano al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LucaFerre4 : @fabiofabbretti Oramai Simona Ventura ha il suo 3% legato ad ogni cosa che fa - blogtivvu : Simona Ventura “cita” la d’Urso e commenta gli ascolti TV: “Siete ridicoli” - AlBizzotto : RT @rep_roma: Simona Ventura e la domanda che imbarazza Totti: 'Francesco dove sei stato quest'estate? Non ti abbiamo visto' - rep_roma : Simona Ventura e la domanda che imbarazza Totti: 'Francesco dove sei stato quest'estate? Non ti abbiamo visto' - lasciamisognar3 : RT @ilavch: mio figlio che firma autografi a bordo campo e simona ventura che dice sangiovanni è una star io adoro tutto ciò -

E ieri sera, conduttrice de La partita del cuore, ha gelato in diretta il Pupone con una domanda a bruciapelo: 'Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate Non ...E non sono mancati momenti di imbarazzo, come quando, in fase di presentazione, gli ha chiesto: 'Ma dove sei stato quest'estate Non ti abbiamo proprio visto...'. Una battutina per ...La conduttrice mette in imbarazzo Francesco Totti: cosa è accaduto Totti e Ilary Blasi sono stati i protagonisti assoluti di questa surreale estate 2022.Le foto della Partita del Cuore 2022 giocata mercoledì 7 settembre all’U-Power Stadium di Monza: in campo la Nazionale Cantanti (con l’innesto di Francesco Totti) e il Charity Team (con Aldo Baglio) p ...