Silvia Toffanin parte col botto | Annunciati i primi due super ospiti | atteso confronto in studio

(Di giovedì 8 settembre 2022)annunci in vista della nuova edizione del seguitissimo talk Verissimo: la conduttricepunta al colpaccio La conduttrice(screenshot Twitter)Dopo la consueta pausa estiva, torna la normale programmazione autunnale ed invernale di Canale 5 e di casa Mediaset. Ci sarà ancora spazio peral timone di Verissimo ed ancora una volta con un doppio appuntamento al sabato ed alla domenica pomeriggio. La prima puntata in programma questa stagione sarà senza dubbio scoppiettante anche perché la conduttrice ha scelto duedi grande eccezione. Inarriveranno infatti Sonia Bruganelli e la sua nuova collega Orietta Berti per fare il punto sul prossimo GF Vip....

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - giulianabianco4 : RT @giulianabianco4: Silvia Toffanin aiutaci tu @verissimotv @MedInfinityIT @AmiciUfficiale @WittyTV a rivedere #carolapuddu almeno a veris… - 361_magazine : Riparte Verissimo e anticipa il debutto del Grande Fratello Vip 7. Chi saranno gli ospiti della prima puntata? Ecco… - giulianabianco4 : Silvia Toffanin aiutaci tu @verissimotv @MedInfinityIT @AmiciUfficiale @WittyTV a rivedere #carolapuddu almeno a ve… - dany3laf : @GrandeFratello Mi immagino quella povera crista di Silvia Toffanin quando dovrà intervistare questa donna, dopo es… -

Da 'Chi'calendario Opinioniste in trasferta Quali saranno le prime due ospiti dia 'Verissimo' Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del 'Grande fratello Vip': in ...... salotto tv dell'amica). Francesco Totti intanto sarebbe alla ricerca di una nuova casa tutta per lui a Casal Palocco, che potrebbe consentirgli di stare più vicino a sua madre ...Sonia Bruganelli e Orietta Berti prime ospiti a Verissimo: le ultime anticipazioni Oggi è uscito in tutte le edicole il nuovo numero del settimanale Chi.Sono già diverse settimane che si vocifera in merito a un intervento di Ilary Blasi a Verissimo; la conduttrice romana dovrebbe essere ospite di Silvia Toffanin per raccontare i dettagli del suo divor ...