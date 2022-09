“Siamo arrivati a questo” La nuova scoperta choc in Italia | assurdo | organizzano tutto di notte

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) Mercato nero degli “Swatch”, è allarme. Da sempre gli orologi del famoso marchio svizzero hanno una vasta platea di appassionati. Adesso, però, con la produzione a numero limitato di alcuni modelli il fenomeno del ‘bagarinaggio’ è esploso. In sostanza i negozi Swatch delle grandi città, da Milano a Napoli, da Torino a Roma, vengono presi d’assalto da persone che acquistano tutti i pezzi disponibili per rivenderli a prezzo maggiorato. In Inghilterra lo chiamano ‘reselling’, ma il concetto non cambia. Il fenomeno che prima riguardava capi d’abbigliamento o biglietti per grandi eventi adesso coinvolge ad esempio l’orologio “Speedmaster MoonSwatch Omega”. Si tratta di una riproduzione dei modelli che portavano al polso gli astronauti dell’Apollo11 protagonisti dello sbarco sulla Luna nel 1969. È frutto della collaborazione tra Swatch e Omega. Acquistarli in modo legale è diventato ...