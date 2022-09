Serata indimenticabile al Maradona, il Napoli travolge il Liverpool. Unico team italiano vincente in Champions (Di giovedì 8 settembre 2022) Fase a Gironi Champions LeagueStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 5’ Zielinski, 31’ Anguissa (Zielinski), 44’ Simeone (Kvaratskhelia), 47’ Zielinski, 49’ Diaz (Robertson) Spumeggiante l’esordio della squadra di Spalletti in Champions League, il Napoli si impone come unica italiana vincente nell’Europa dei grandi: prestazione totale contro i Reds di Jurgen Klopp, mai apparsi padroni del campo e sempre meccanici nella costruzione delle azioni offensive. Una notte che tanti non dimenticheranno, soprattutto Giovanni Simeone, che subentrando all’infortunato Osimhen ha realizzato il suo sogno più grande esordendo in Champions al Diego Armando Maradona, questo per un argentino può valere tutto. La Serata si colora d’azzurro fin dalle prime ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Fase a GironiLeagueStadio: Diego ArmandoMarcatori (Assist): 5’ Zielinski, 31’ Anguissa (Zielinski), 44’ Simeone (Kvaratskhelia), 47’ Zielinski, 49’ Diaz (Robertson) Spumeggiante l’esordio della squadra di Spalletti inLeague, ilsi impone come unica italiananell’Europa dei grandi: prestazione totale contro i Reds di Jurgen Klopp, mai apparsi padroni del campo e sempre meccanici nella costruzione delle azioni offensive. Una notte che tanti non dimenticheranno, soprattutto Giovanni Simeone, che subentrando all’infortunato Osimhen ha realizzato il suo sogno più grande esordendo inal Diego Armando, questo per un argentino può valere tutto. Lasi colora d’azzurro fin dalle prime ...

