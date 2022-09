Seedorf nel prepartita del Napoli: "Sarà molto importante averlo in forma contro il Liverpool" (Di giovedì 8 settembre 2022) Clarence Seedorf, nel prepartita di Napoli-Liverpool ha dichiarato una cosa che poi si è rivelata essere veritiera al fischio finale. Da campione indiscusso quale è stato ha individuato subito il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 8 settembre 2022) Clarence, neldiha dichiarato una cosa che poi si è rivelata essere veritiera al fischio finale. Da campione indiscusso quale è stato ha individuato subito il...

Pall_Gonfiato : #Seedorf nel prepartita di #Champions League si è espresso su un giocatore del #Napoli - Baciccio_99 : #NapoliLiverpool Ma questi 3 signorotti non possono giocare nel #Napoli stasera contro il #liverpool?? Sono sicuro… - Luca110979 : Peccato che prima del loro penultimo scudetto (altro regalo) ne abbiamo vinti 5 di fila e fatto il triplete… o fors… - Albe_Giacchero : @MaxNerozzi Pirlo,Cannavaro,Seedorf nell'Inter,Davids nel Milan. Ci sono esempi di calciatori che hanno fallito in… - Sicilianodoc7 : RT @cheminchialeggi: Come se le fortune nel calcio fossero tutte frutto di programmazione, Juve e Milan si ritrovarono quasi per caso David… -