Secretlab x Fortnite | ecco la nuova sedia da battaglia!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 8 settembre 2022) La seduta migliore sul Bus della Battaglia e oltre:evocano la vera comodità per la tua prossima vittoria reale, specialista pluripremiato per le sedie da gaming, ha annunciato oggi la sua ultima collaborazione conper lanciare laCollection. LaCollection è completata da tre cuscini lombari in Memory Foam. E, restando fedeli allo spirito di, per i fan c’è sempre un regalo all’interno del gioco. Ognifornisce un codice di sblocco digitale col quale sarà possibile riscattare la skin “Chipset” all’interno del gioco, per aggiungere stile alle esperienze di gioco degli appassionati. Ispirata al mondo eccentrico di ...